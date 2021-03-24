Во время дуэли с Реалом Ливерпуль будет просматривать потенциального новичка

"Ливерпуль" интересуется защитником мадридского "Реала" Начо. На него будут обращать особое внимание во время очной встречи команд в Лиге чемпионов.

Как сообщает AS, "красные" планируют подписать 31-летнего футболиста этим летом, если он поразит скаутов во время матчей 1/4 ЛЧ 6 и 14 апреля.

Сам же Начо, которым интересовалась также итальянская "Рома", хочет остаться в "Реале" и надеется продлить контракт с королевским клубом.

В этом сезоне Начо сыграл в 20 матчей за "Реал Мадрид" во всех соревнованиях. Его контракт с сливочными завершает свое действие 30 июня 2022.