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Во время дуэли с Реалом Ливерпуль будет просматривать потенциального новичка
А он сам хочет остаться в Мадриде
"Ливерпуль" интересуется защитником мадридского "Реала" Начо. На него будут обращать особое внимание во время очной встречи команд в Лиге чемпионов.
Как сообщает AS, "красные" планируют подписать 31-летнего футболиста этим летом, если он поразит скаутов во время матчей 1/4 ЛЧ 6 и 14 апреля.
Сам же Начо, которым интересовалась также итальянская "Рома", хочет остаться в "Реале" и надеется продлить контракт с королевским клубом.
В этом сезоне Начо сыграл в 20 матчей за "Реал Мадрид" во всех соревнованиях. Его контракт с сливочными завершает свое действие 30 июня 2022.
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