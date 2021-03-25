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ESPN: стали известны планы МЮ касательно продления контракта с Сульшером
Оле многое связывает с Манчестером
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Правление "Манчестер Юнайтед" намерено продлить соглашение с менеджером первой команды Оле Гуннаром Сульшером. По информации ESPN, боссы довольны результатами "красных дьяволов" под руководством норвежского специалиста.
Оле получит долгосрочный контракт. Как сообщает источник, будущее Сульшера не будет зависеть от выигрыша трофеев в текущей кампании.
Отметим, что текущий трудовой договор 48-летнего менеджера истекает летом 2022 года. На данный момент "Манчестер Юнайтед" идет на втором месте в АПЛ. Также манкунианцы сыграют в ¼ финала Лиги Европы.
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