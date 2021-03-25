  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ESPN: стали известны планы МЮ касательно продления контракта с Сульшером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ESPN: стали известны планы МЮ касательно продления контракта с Сульшером

Англия
(1 голосов)

Оле многое связывает с Манчестером

ESPN: стали известны планы МЮ касательно продления контракта с Сульшером

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

Новина українською

Правление "Манчестер Юнайтед" намерено продлить соглашение с менеджером первой команды Оле Гуннаром Сульшером. По информации ESPN, боссы довольны результатами "красных дьяволов" под руководством норвежского специалиста.

Оле получит долгосрочный контракт. Как сообщает источник, будущее Сульшера не будет зависеть от выигрыша трофеев в текущей кампании.

Отметим, что текущий трудовой договор 48-летнего менеджера истекает летом 2022 года. На данный момент "Манчестер Юнайтед" идет на втором месте в АПЛ. Также манкунианцы сыграют в ¼ финала Лиги Европы.

Читайте также"Засранец и осел". Пиоли оскорбил Сульшера на ломаном английском после вылета Милана из ЛЕ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
25.03.2021 в 14:20
Согласен на все 100.....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...