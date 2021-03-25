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Марез рассказал, почему играет под 26-м номером

Англия
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Все из-за удачи, которую ему принес этот номер

Марез рассказал, почему играет под 26-м номером

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Вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, почему играет под 26-м номером.

"Почему я играю под 26-м номером? Это началось в "Лестере". Когда я перешёл туда, там было только два свободных номера — 28-й и 26-й. Я сказал: "Ладно, возьму 26-й". И этот номер принёс мне много хорошего. Я выиграл чемпионат с "Лестером", мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Номер мне понравился, и я решил его оставить. Если бы мог, взял бы 11-й номер, но сейчас уже оставлю 26-й", — сказал Марез на видео, опубликованном на официальном сайте "Манчестер Сити".

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Марез перешёл в "Манчестер Сити" летом 2018 года из "Лестер Сити". Сумма трансфера составила € 67,8 млн.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез
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