Арсенал намерен подписать защитника Байера в ближайшее трансферное окно

По информации Daily Mirror, защитник "Байера" Джонатан Та попал в сферу интересов "Арсенала". Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в подписании 25-летнего немца в летнее трансферное окно.

Сообщается, что лондонцам переход игрока обойдется в 40 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте Та.

В минувшем сезоне на счету немца 1 гол в 20 матчах Бундеслиги.