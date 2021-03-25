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Арсенал намерен подписать защитника Байера в ближайшее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Та может сменить клубную прописку

Арсенал намерен подписать защитника Байера в ближайшее трансферное окно

Новина українською

По информации Daily Mirror, защитник "Байера" Джонатан Та попал в сферу интересов "Арсенала". Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в подписании 25-летнего немца в летнее трансферное окно.

Сообщается, что лондонцам переход игрока обойдется в 40 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте Та.

В минувшем сезоне на счету немца 1 гол в 20 матчах Бундеслиги.

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В статье: Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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fabo711
25.03.2021 в 17:41
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