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Арсенал намерен подписать защитника Байера в ближайшее трансферное окно
Та может сменить клубную прописку
По информации Daily Mirror, защитник "Байера" Джонатан Та попал в сферу интересов "Арсенала". Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в подписании 25-летнего немца в летнее трансферное окно.
Сообщается, что лондонцам переход игрока обойдется в 40 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в контракте Та.
В минувшем сезоне на счету немца 1 гол в 20 матчах Бундеслиги.
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fabo711
25.03.2021 в 17:41
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