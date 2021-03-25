Требовал 4,5 млн евро. Принц-владелец Шеффилд Юнайтед рассказал об увольнении тренера

Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла из Саудовской Аравии заявил, что экс-наставник команды Крис Уайлдер, который был уволен неделю назад, требовал € 4,5 млн за то, чтобы он ушел.

Абдулла сообщил, что в декабре генеральный директор "Шеффилд Юнайтед" Стивен Беттис сказал ему, что Крис Уайлдер заговорил об отставке.

Я действительно заволновался и знал, что телефонный звонок или разговор в формате видеоконференции не помогут мне убедить Криса. Мне хотелось поговорить с ним с глазу на глаз. Проблема заключалась в том, что из-за COVID-19 всем саудовцам запретили покидать страну. Я потратил две недели, чтобы получить разрешение на выезд. Я полетел в Шеффилд и встретился с Уайлдером перед матчем 12-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:3).

Я сказал Крису: "Если мы проиграем все матчи до конца сезона, то все равно не представляем команду без тебя. Нам нужно, чтобы ты оставался нашим тренером. Я не говорю на эмоциях, просто верю, что именно ты - лучший главный тренер для нас, который вернет "Шеффилд Юнайтед" в Английскую премьер-лигу".

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Я пообещал ему, что мы сделаем все, чтобы усилить состав, и чтобы мы могли сесть после окончания сезона и поговорить о том, как сделать нашу команду лучше. Но также я сказал ему, что мне не нравится, что иногда после поражений в разговоре с прессой он говорит: "Я не могу сделать торт из песка", или "Все, что у меня есть, - это футболисты уровня Чемпионшипа". Эти высказывания плохо отражаются на имидже клуба и вредят "Шеффилду" финансово. Наши игроки заняли 9 место в турнирной таблице по итогам предыдущего сезона.

Я согласен с тем, что Крис Уайлдер - первый человек, который заслуживает похвалы, когда мы выиграем. Но, по крайней мере, он должен брать на себя хоть немного ответственности, когда мы проигрываем. Нельзя говорить, что "все вокруг меня - мусор".

В январе после одного из поражений Крис позвонил мне и объяснил, почему хочет уйти в отставку. Он сказал, что чувствует, что команде нужны изменения, новый импульс. Я снова ответил ему, что мы не хотим его увольнять, но если он хочет уйти в отставку, то может сделать это по собственному желанию - мы не будем платить ему неустойку.

После того началась электронная переписка между его представителями и финансовым отделом. Мы были удивлены, потому что увидели, что Крис просит выплатить ему € 4,5 млн, - цитирует владельца "Шеффилда" Sky Sports.

Крис Уайлдер возглавлял "Шеффилд Юнайтед" с 2016 года, за три года вывел команду из Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, в АПЛ. В прошлом сезоне "клинки" неожиданно заняли 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии, до последнего претендовали на попадание в еврокубки.

В этом сезоне "Шеффилд Юнайтед" в 29 матчах набрал 14 очков и занимает последнее, 20 место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.