Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера в АПЛ в марте.

По итогам этого месяца на награду номинированы Грэм Поттер ("Брайтон"), в активе которого 2 победы и поражение в 3 матчах, Брендан Роджерс ("Лестер") с 2 победами и ничьей, Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), его команда одержала 2 победы и ничью, а также Томас Тухель ("Челси") — 2 победы и ничья.

Напомним, в январе и феврале лучшем тренером признавался Хосеп Гвардиола.