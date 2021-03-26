Англия
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Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Среди них нет Гвардиолы
The A
Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера в АПЛ в марте.
По итогам этого месяца на награду номинированы Грэм Поттер ("Брайтон"), в активе которого 2 победы и поражение в 3 матчах, Брендан Роджерс ("Лестер") с 2 победами и ничьей, Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), его команда одержала 2 победы и ничью, а также Томас Тухель ("Челси") — 2 победы и ничья.
Напомним, в январе и феврале лучшем тренером признавался Хосеп Гвардиола.
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