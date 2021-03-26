  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Среди них нет Гвардиолы

Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

The A

Новина українською

Названы специалисты, претендующие на звание лучшего тренера в АПЛ в марте.

По итогам этого месяца на награду номинированы Грэм Поттер ("Брайтон"), в активе которого 2 победы и поражение в 3 матчах, Брендан Роджерс ("Лестер") с 2 победами и ничьей, Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), его команда одержала 2 победы и ничью, а также Томас Тухель ("Челси") — 2 победы и ничья.

Напомним, в январе и феврале лучшем тренером признавался Хосеп Гвардиола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс Томас Тухель Оле Гуннар Сульшер Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...