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Восемь игроков претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
В список попал игрок Брайтона
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
Претенденты на звание лучшего игрока месяца:
Андреас Кристенсен ("Челси") — 3 сухих матча из 3;
Джесси Лингард ("Вест Хэм Юнайтед") — 2 гола, 1 результативная передача;
Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити") — 5 голов;
Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;
Рияд Марез ("Манчестер Сити") — 3 гола;
Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") — 1 гол, 3 сухих матча;
Леандро Троссард ("Брайтон энд Хоув Альбион") — 2 гола, 1 результативная передача;
Иллан Меслье ("Лидс Юнайтед") – 1 сухой матч, 16 сейвов.
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа.
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