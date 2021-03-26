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Восемь игроков претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

В список попал игрок Брайтона

Восемь игроков претендуют на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку марта в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Претенденты на звание лучшего игрока месяца:

Андреас Кристенсен ("Челси") — 3 сухих матча из 3;

Джесси Лингард ("Вест Хэм Юнайтед") — 2 гола, 1 результативная передача;

Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити") — 5 голов;

Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;

Рияд Марез ("Манчестер Сити") — 3 гола;

Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед") — 1 гол, 3 сухих матча;

Леандро Троссард ("Брайтон энд Хоув Альбион") — 2 гола, 1 результативная передача;

Иллан Меслье ("Лидс Юнайтед") – 1 сухой матч, 16 сейвов.

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа.

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В статье: АПЛ
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