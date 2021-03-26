Новый афоризм от Жозе Моуринью - на этот раз тренер сравнил разговоры о астрофизике и футболе

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, как реагирует на критику.

Я не думаю, что кто-нибудь готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA.

Но при этом абсолютно все в мире считают, что способны говорить о футболе с одним из самых известных тренеров.

В этом и прелесть футбола. Я привык к этому и ценю это, нормально к этому отношусь, - цитирует Моуринью Football Daily.