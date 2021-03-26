Одноклубнику Ярмоленко пришлось извиняться за твит, который он опубликовал в 15-летнем возрасте

Правый вингер "Вест Хэм" Джаррод Боуэн попал в скандал в Великобритании. Кто-то нашел его твит за 2012 год, где было расистское слово для обозначения чернокожих. Футболисту сейчас пришлось извиняться за тогдашний поступок.

В 2012-м, когда мне было 15 лет, я опубликовал оскорбительный и необдуманный твит. Хочу искренне извиниться за ненадлежащие выражения, особенно перед теми, кто связан с "Вест Хэмом". Это не тот пример, который я хотел бы подавать. И он точно не отражает мои принципы и ценности, - заявил футболист.

Представитель "Вест Хэм" заявил, что в клубе обязательно будут приняты меры. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование случая, сообщает Sky Sports.