Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ поборется за полузащитника Атлетико, хотя ему в клубе подняли зарплату
Манчестерцы готовы дать вдвое больше
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком мадридского "Атлетико" и сборной Испании Маркосом Льоренте. За 26-летнего хавбека предлагают 80 млн евро.
Руководство мадридцев не планирует продавать игрока, но все же решило рассмотреть предложение в связи с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса и ранним вылетом команды из Лиги чемпионов, сообщает AS.
Да и сам Льоренте не намерен уходить из команды. Недавно "Атлетико" повысил зарплату Маркосу, он получает сумму на уровне лидеров команды Сауля и Коке.
МЮ готов повысить зарплату Маркосу в два раза. Окончательное решение будет принимать сам Льоренте.
Популярное сейчас
- Стало известно, какое наказание понесет Гельзин за свои оскорбления - источник
- Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
- Лунин получил наказание от партнеров по сборной Украины
- Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО