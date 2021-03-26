МЮ поборется за полузащитника Атлетико, хотя ему в клубе подняли зарплату

"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком мадридского "Атлетико" и сборной Испании Маркосом Льоренте. За 26-летнего хавбека предлагают 80 млн евро.

Руководство мадридцев не планирует продавать игрока, но все же решило рассмотреть предложение в связи с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса и ранним вылетом команды из Лиги чемпионов, сообщает AS.

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Да и сам Льоренте не намерен уходить из команды. Недавно "Атлетико" повысил зарплату Маркосу, он получает сумму на уровне лидеров команды Сауля и Коке.

МЮ готов повысить зарплату Маркосу в два раза. Окончательное решение будет принимать сам Льоренте.