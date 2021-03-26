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На героя загребского Динамо из Лиги Европы выстраивается очередь претендентов
И все - из Лондона
Лондонский "Вест Хэм" присоединится к гонкам на подписание нападающего загребского "Динамо" Мислава Оршича.
Как сообщает Football Insider, лондонский "Арсенал" уже интересовался выкупом контракта хорватского футболиста, теперь о нем спрашивают "молоты".
28-летний вингер (фланговый атакующий полузащитник) сделал хет-трик, который позволил хорватскому "Динамо" выбить из Лиги Европы "Тоттенхэм".
Контракт загребского "Динамо" с Оршичем рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt называет стоимость выкупа его контракта в 7,5 млн евро.
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