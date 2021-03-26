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На героя загребского Динамо из Лиги Европы выстраивается очередь претендентов

Англия
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И все - из Лондона

На героя загребского Динамо из Лиги Европы выстраивается очередь претендентов

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" присоединится к гонкам на подписание нападающего загребского "Динамо" Мислава Оршича.

Как сообщает Football Insider, лондонский "Арсенал" уже интересовался выкупом контракта хорватского футболиста, теперь о нем спрашивают "молоты".

28-летний вингер (фланговый атакующий полузащитник) сделал хет-трик, который позволил хорватскому "Динамо" выбить из Лиги Европы "Тоттенхэм".

Контракт загребского "Динамо" с Оршичем рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt называет стоимость выкупа его контракта в 7,5 млн евро.

Читайте такжеХет-трик Оршича ставит на колени Моуринью. Динамо Загреб - Тоттенхэм 3:0. Обзор матча, видео голов
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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Загреб) Вест Хэм (Лондон) Мислав Оршич
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