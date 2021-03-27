Жоржиньо: Скучаю по Неаполю. В Лондоне даже не знают, что такое солнце

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что скучает по своему периоду в "Наполи".

Жоржиньо сменил "Наполи" на "Челси" в 2018 году, и почти все это время не утихают слухи о возвращении итальянца бразильского происхождения в Серию А.

Лишь на днях агент 29-летнего полузащитника Жоао Сантос заявил, что его клиент действительно может уехать назад в Италию, если не получит новый контракт от "Челси".

У самого Жоржиньо тоже есть причина вернуться, и эта причина заключается в погоде.

"У меня нет слов, чтобы описать, как сильно я скучаю по Неаполю. Кто бы не скучал по Неаполю? В Лондоне так холодно, они даже не знают, что такое солнце", — сообщил Жоржиньо Canale21.

Жоржиньо имеет контракт с «Челси» до 2023 года.