Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоржиньо: Скучаю по Неаполю. В Лондоне даже не знают, что такое солнце
Реджиста может вернуться в Италию
The National
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что скучает по своему периоду в "Наполи".
Жоржиньо сменил "Наполи" на "Челси" в 2018 году, и почти все это время не утихают слухи о возвращении итальянца бразильского происхождения в Серию А.
Лишь на днях агент 29-летнего полузащитника Жоао Сантос заявил, что его клиент действительно может уехать назад в Италию, если не получит новый контракт от "Челси".
У самого Жоржиньо тоже есть причина вернуться, и эта причина заключается в погоде.
"У меня нет слов, чтобы описать, как сильно я скучаю по Неаполю. Кто бы не скучал по Неаполю? В Лондоне так холодно, они даже не знают, что такое солнце", — сообщил Жоржиньо Canale21.
Жоржиньо имеет контракт с «Челси» до 2023 года.
Популярное сейчас
- Холанд против Йылмаза. Норвегия - Турция. Анонс и прогноз матча на 27 марта 2021
- Виллиан назвал худший этап своей карьеры
- Ничто не выдает брата Ман Сити: объясняем, кто купил главного таланта Руха
- СМИ: Килман побывал в Украине для получения украинского гражданства
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО