Мане: Я уверен, что Ливерпуль сможет изменить текущую ситуацию

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями на счет текущей ситуации "мерсисайдцев":

"Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то ты не придумываешь оправдания. Пребывание вместе с одноклубниками дает мне энергию.

В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь.

Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Мане.