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Мане: Я уверен, что Ливерпуль сможет изменить текущую ситуацию

Англия
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Главное - положительное мнение

Мане: Я уверен, что Ливерпуль сможет изменить текущую ситуацию

Faisal HQ

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями на счет текущей ситуации "мерсисайдцев":

"Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то ты не придумываешь оправдания. Пребывание вместе с одноклубниками дает мне энергию.

В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь.

Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Мане.

Напомним, что "Ливерпуль" сейчас занимает седьмое место в АПЛ, уступая лидеру "Ман Сити" 25-ю очками. "Мерсисайдцы" вылетели из Кубка Англии и Кубка Лиги, однако продолжают борьбу в Лиге Чемпионов. В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа будут противостоять "Реалу".

На счету Мане в этом сезоне 12 голов и шесть ассистов в 37 матчах. Это пока худший по результативности сезон сенегальца в "Ливерпуле". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вингера в 100 млн евро.

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В статье: Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
Sky Sports

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