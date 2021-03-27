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Мане: Я уверен, что Ливерпуль сможет изменить текущую ситуацию
Главное - положительное мнение
Faisal HQ
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане поделился мыслями на счет текущей ситуации "мерсисайдцев":
"Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то ты не придумываешь оправдания. Пребывание вместе с одноклубниками дает мне энергию.
В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь.
Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Мане.
Напомним, что "Ливерпуль" сейчас занимает седьмое место в АПЛ, уступая лидеру "Ман Сити" 25-ю очками. "Мерсисайдцы" вылетели из Кубка Англии и Кубка Лиги, однако продолжают борьбу в Лиге Чемпионов. В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа будут противостоять "Реалу".
На счету Мане в этом сезоне 12 голов и шесть ассистов в 37 матчах. Это пока худший по результативности сезон сенегальца в "Ливерпуле". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вингера в 100 млн евро.
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