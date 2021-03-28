Кейн отложил вопрос о будущем до окончания Евро-2020

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что примет решение насчет своего будущего после Чемпионата Европы грядущим летом.

"Сейчас мне важно, чтобы я был сосредоточен лишь на двух матчах сборной Англии, на концовке сезона с "Тоттенхэмом" и на Евро. Я бы навредил своей игре, если бы думал о спекуляциях или слухах.

Мне всегда нравилось быть сосредоточенным на одной цели, одной задаче, и сейчас это — сильная концовка сезона с "Тоттенхэмом", победы в матчах со сборной Англии и отличное выступление на Евро. Я стараюсь держаться в стороне от спекуляций, насколько это возможно.

Я полностью сосредоточен на игре в футбол в остатке сезона, а дальше станет видно", — цитирует Кейна Sky Sports.