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Стерлинг и Ман Сити приостановили переговоры о новом контракте
Нынешняя сделка рассчитана до 2023 года
Goal
Переговоры вингера Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" о новом контракте были приостановлены до лета.
"Сити" начал переговоры со Стерлингом о продлении сотрудничества еще перед Рождеством, однако два месяца назад случилось неожиданное — Рахим отказался от своего агента Эйди Уорда, и теперь его интересы представляет юрист.
В результате переговоры были поставлены на паузу и возобновятся только летом, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале. Однако обе стороны расслаблены насчет этой ситуации и по-прежнему надеются достичь компромисса.
Нынешний контракт Стерлинга с "горожанами" рассчитан до 2023 года. По его условиям он получает 300 тысяч фунтов в неделю.
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