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Стерлинг и Ман Сити приостановили переговоры о новом контракте

Англия
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Нынешняя сделка рассчитана до 2023 года

Стерлинг и Ман Сити приостановили переговоры о новом контракте

Goal

Новина українською

Переговоры вингера Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" о новом контракте были приостановлены до лета.

"Сити" начал переговоры со Стерлингом о продлении сотрудничества еще перед Рождеством, однако два месяца назад случилось неожиданное — Рахим отказался от своего агента Эйди Уорда, и теперь его интересы представляет юрист.

В результате переговоры были поставлены на паузу и возобновятся только летом, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале. Однако обе стороны расслаблены насчет этой ситуации и по-прежнему надеются достичь компромисса.

Нынешний контракт Стерлинга с "горожанами" рассчитан до 2023 года. По его условиям он получает 300 тысяч фунтов в неделю.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг
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