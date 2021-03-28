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Моуриньо ищет кротов в раздевалке Тоттенхэма – СМИ

Англия
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Вновь проблема не в тренере?

Моуриньо ищет кротов в раздевалке Тоттенхэма – СМИ

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо начал поиски "кротов", которые жалуются на его методы.

За последние недели в прессе было опубликовано несколько историй о том, что раздевалка "Тоттенхэма" все больше недовольна Моуриньо.

Сообщалось, что некоторые игроки команды находят тренировочный процесс слишком заточенным на оборону и на противодействие сопернику. Утверждалось, что занятиям при Жозе не хватает той интенсивности, которая была при Маурисио Почеттино. Методы португальского специалиста назывались "устаревшими", а стиль его футбола — "скучным и предсказуемым".

Моуриньо больше не намерен терпеть подобного, и по информации Daily Mail, Жозе уже принялся искать игроков, которые анонимно жалуются медиа вместо того, чтобы обсудить всё приватно с тренером.

Ранее Моуриньо заявил, что его тренерские методы "не уступают никому в мире".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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