Легенда Тоттенхэма советует Кейну сменить команду

Ветеран "Рейнджерс" Джермейн Дефо посоветовал нападающему Харри Кейну уйти из "Тоттенхэма".

"Если бы вы спросили меня несколько лет назад, я бы сказал, что он должен остаться в "Тоттенхэме". То, что он сделал в их клубе, делает его легендой.

Уехав в "Рейнджерс" и поиграв здесь, я почувствовал, что значит выступать за этот клуб, почувствовал, насколько важен настрой, который заставляет тебя стремиться к победе в каждом матче. Здесь есть соответствующие стандарты и требования.

Ты должен побеждать и выигрывать трофеи, иначе этого недостаточно. Когда ты добиваешься этого, то чувствуешь нечто особенное. Жаль, я не испытал этого раньше в своей карьере.

Если Харри хочет этого и хочет выигрывать трофеи, похоже на то, что ему нужно уйти. Я не думаю, что ему будет легко на это решиться, потому что он хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Надеюсь, он выиграет какие-нибудь трофеи, но если он действительно голоден до медалей, то должен уйти", — сообщил Дефо talkSPORT.