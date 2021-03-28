Хамес: Сможет ли Эвертон выйти на уровень Реала или Баварии? Почему нет

Атакующий полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес поделился мыслями насчет будущего "ирисок".

– Я работаю с тренером, который точно знает, что я из себя представляю. Он знает, как вести себя с игроками, помощниками, и у меня с ним прекрасные отношения – как у отца с сыном.

– Может ли "Эвертон" достичь уровня "Реала" и "Баварии"?

– Почему нет? Мы играли не так хорошо, как хотели бы, в последних двух матчах, но такова АПЛ. Каждый матч – это финал, это сражение. Надо быть в хорошей форме, надо быть подготовленным морально к чему угодно, потому что очевидно, что будет тяжело.

Я удовлетворен тем, как играю. Думаю, что способен на большее, что могу набрать лучшую форму. Но я хорошо влиял на команду, когда играл качественно. Этого я и хочу – играть хорошо и выступать на высоком уровне. Я в хорошем клубе, который стремится к большим свершениям, – рассказал Хамес