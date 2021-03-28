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Шоу вышел в старте сборной Англии впервые за 30 месяцев
Сезон-реинкарнация для защитника
Squawka/Автор невідомий
Сборная Албании дома принимает сборную Англии в рамках второго тура отбора на ЧМ-2022. В стартовом составе "трех львов" на левом фланге защиты вышел игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу.
Это появление в основной одинадцятке стало для защитника первым с сентября 2018 года. Тогда Шоу провел 53 минуты на позиции левого латераля. А вот как раз в родном амплуа левого защитника Люк выходил в старте в сентябре 2015 года.
Всего в его активе девять матчей за "трех львов", в которых он записал в свой актив четыре ассиста. Отметим, что сейчас в поединке Албания - Англия счет 0:1 в пользу гостей. Результативную передачу на Гарри Кейна выполнил именно защитник "Ман Юнайтед".
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