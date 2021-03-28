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Кейн об уходе из ТТХ ради трофеев: До конца сезона я полностью сосредоточен, а потом посмотрим
Англичанин пока не думал насчет своего будущего
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями насчет своего будущего в стане "шпор" и потенциального ухода в другой клуб ради трофеев.
"Думаю, сейчас на этот вопрос сложно ответить. Слушайте, я стараюсь держаться подальше от этих разговоров.
До конца сезона я полностью сосредоточен на своей работе на поле, а потом посмотрим, что дальше", – рассказал англичанин.
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Источник:Goal.com
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