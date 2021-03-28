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Кейн об уходе из ТТХ ради трофеев: До конца сезона я полностью сосредоточен, а потом посмотрим

Англия
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Англичанин пока не думал насчет своего будущего

Кейн об уходе из ТТХ ради трофеев: До конца сезона я полностью сосредоточен, а потом посмотрим

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями насчет своего будущего в стане "шпор" и потенциального ухода в другой клуб ради трофеев.

"Думаю, сейчас на этот вопрос сложно ответить. Слушайте, я стараюсь держаться подальше от этих разговоров.

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До конца сезона я полностью сосредоточен на своей работе на поле, а потом посмотрим, что дальше", – рассказал англичанин.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Goal.com

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