Кейн об уходе из ТТХ ради трофеев: До конца сезона я полностью сосредоточен, а потом посмотрим

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мыслями насчет своего будущего в стане "шпор" и потенциального ухода в другой клуб ради трофеев.

"Думаю, сейчас на этот вопрос сложно ответить. Слушайте, я стараюсь держаться подальше от этих разговоров.