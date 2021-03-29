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Неко Уильямс: После неудачных матчей Клопп подойдёт к тебе и скажет, в чём нужно прибавить

Англия
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Защитник доволен работой немецкого тренера

Неко Уильямс: После неудачных матчей Клопп подойдёт к тебе и скажет, в чём нужно прибавить

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Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс рассказал об отношении к главному тренеру Юргену Клоппу.

"Клопп сыграл огромную роль в моей карьере. Я в "Ливерпуле" с шести лет, прошёл все ступени, а дебют за главную команду стал для меня просто нереальным моментом. Дебют при Клоппе придал мне уверенности. Это было нечто особенное.

Если ты проводишь несколько плохих матчей или просто одну плохую игру, он первым подойдёт к тебе и скажет, в чём нужно прибавить. Он также говорит, в чём ты хорош. Это придаёт уверенности перед матчами и тренировками. Под его руководством я стал более зрелым игроком. Он многому меня научил с момента моего дебюта", — сказал Уильямс в интервью официальному сайту клуба.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Неко Уильямс
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