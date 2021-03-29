Официально: Лучший бомбардир в истории Манчестер Сити Серхио Агуэро покидает клуб

"Манчестер Сити" летом расстанется с легендарным форвардом клуба Серхио Агуэро после того, как срок действия его контракта завершится этим летом, сообщает сайт горожан.

Председатель правления Халдун Аль Мубарак сообщил, что Серхио будет посвящена статуя рядом с Давидом Сильвой и Винсентом Компани. Кроме того Серхио Агуэро посвятят мозаику в академии футбола "Манчестер Сити".

Вклад Серхио в "Манчестер Сити" за последние 10 лет невозможно переоценить. Его легенда навсегда будет в воспоминаниях всех, кто любит клуб, а может даже и тех, кто просто любит футбол, - сказал Халдун Аль Мубарак.

Агуэро перешел в "Сити" летом 2011 года и тут же принял непосредственное участие в домашней победе над "Суонси Сити" 4:0. Того же сезона Серхио принял участие в матче с "Куинз Парк Рейнджерс", в котором "Манчестер Сити" получил первый клубный титул в АПЛ.

Серхио стал бомбардиром-рекордсменом "Сити", обошел 78-летний рекорд Эрика Брука.

В целом он забил 257 голов в 384 матчах. Его называют одним из лучших игроков целой эпохи в АПЛ и наиболее результативных нападающих за историю соревнований.

Он является лучшим бомбардиром среди всех иностранцев в АПЛ. А в января 2020 года он обогнал Алана Ширера и установил рекорд по количеству хет-триков в АПЛ - по итогам 12-го хет-трика в ворота "Астон Виллы".