Эвертон ради своей цели готов пожертвовать экс-игроком Барселоны

Ливерпульский "Эвертон" готов заслушать предложения о продаже контракта колумбийского центрального защитника Ерри Мина, если клуб взамен сможет подписать защитника высшего калибра, утверждает Football Insider.

Игрок национальной сборной Колумбии приехал на "Гудисон Парк" из "Барселоны" после хорошего выступления на ЧМ-2018. Он провел 72 матча за "ирисок".

Но сегодня Карло Анчелотти, готовн тренер "Эвертона", мечтает о подписании Калиду Кулибали, этот футболист является главной целью. А средства от продажи Ерри Мина станут частью для подписания звездного новичка из итальянского "Наполи" и сборной Сенегала.