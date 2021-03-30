Ньюкасл определился относительно будущего своего тренера

Боссы английского "Ньюкасла" решили не увольнять Стива Брюса, несмотря на мнение общественности.

На Тайнесайде (агломерация в северной Англии) был проведен опрос, который показал, что 95% болельщиков "сорок" хотят, чтобы Брюса уволили.

Сам тренер готов остаться. И вот Telegraph заявляет, что состоялся ряд встреч руководства клуба. Решено, что Стива Брюса поддержат и оставят на должности, несмотря на все более худшие результаты команды и приближение к зоне вылета.

Стив Брюс возглавляет Ньюкасл с 17 июня 2019 года.

После 29 матчей "сороки" идут на 17 месте в Английской премьер-лиге. Зоной вылета здесь считаются места с 18 по 20.

Впереди у "Ньюкасла" домашний поединок и "Тоттенхэмом" 4 апреля в 16:05 по Киеву.