  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мино Райола: Мне всё равно, что говорит Алекс Фергюсон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мино Райола: Мне всё равно, что говорит Алекс Фергюсон

Англия
(1 голосов)

Агент француза отреагировал на высказывания в свой адрес

Мино Райола: Мне всё равно, что говорит Алекс Фергюсон

Новина українською

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

"Когда Фергюсон критиковал меня, это было лучшим комплиментом. Фергюсон привык, что люди ему говорят: „Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр“. Хочу сказать, что когда Фергюсон ушёл из „МЮ“, владельцы клуба вернули Поля Погба. Это говорит о том, что я был прав. Я не хотел, чтобы Поль уходил из „МЮ“. Фергюсон не верил в Погба.

Когда Фергюсон говорит "он мне не нравится" – это лучший комплимент, который можно получить. Мне всё равно, что он говорит. Мне наплевать, если моих игроков больше в "МЮ" не будет. Я не в их руках. Я независим", — цитирует Райолу The Athletic.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dimonxman again (London)
30.03.2021 в 16:58
Вообще-то он не просто Алекс Фергюссон, а СЭР Алекс! Это для редакции. А по поводу райолы - так это обычный барыга на рынке футболистов, который не приносит никакой пользы, а только разбавляет футбол своим дерьмом. В то же время люди уровня Сэра Алекса футбол создают.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...