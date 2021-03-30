Мино Райола: Мне всё равно, что говорит Алекс Фергюсон

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера "красных дьяволов" Алекса Фергюсона.

"Когда Фергюсон критиковал меня, это было лучшим комплиментом. Фергюсон привык, что люди ему говорят: „Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр“. Хочу сказать, что когда Фергюсон ушёл из „МЮ“, владельцы клуба вернули Поля Погба. Это говорит о том, что я был прав. Я не хотел, чтобы Поль уходил из „МЮ“. Фергюсон не верил в Погба.

Когда Фергюсон говорит "он мне не нравится" – это лучший комплимент, который можно получить. Мне всё равно, что он говорит. Мне наплевать, если моих игроков больше в "МЮ" не будет. Я не в их руках. Я независим", — цитирует Райолу The Athletic.