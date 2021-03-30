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Маркус Рашфорд назвал футболиста, с которым он хотел бы сыграть

Англия
(1 голосов)

Это экс-игрок МЮ

Маркус Рашфорд назвал футболиста, с которым он хотел бы сыграть

twitter.com/MarcusRashford

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд в своём "твиттере" ответил на вопрос подписчика о футболисте, с которым он мечтал бы сыграть в одной команде.

"Я бы хотел сыграть со Скоулзом", — написал Рашфорд.

Один из подписчиков спросил Маркуса о лучшем африканском футболисте, с которым он встречался в Премьер-лиге.

"Думаю, сейчас в чемпионате несколько великолепных африканских талантов. В частности, Мане", — ответил форвард.

Рашфорда также спросили, какой совет он мог бы дать юному себе. Маркус написал: "Я бы призвал себя наслаждаться процессом. Футбольная жизнь протекает очень быстро".

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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