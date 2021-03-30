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Салах: Ливерпуль больше других команд страдает без болельщиков

Англия
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Мохамед рассказал, что команда испытывает трудности

Салах: Ливерпуль больше других команд страдает без болельщиков

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах выразил уверенность, что команде будет труднее играть без болельщиков в противостоянии с мадридским "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов, чем "сливочным".

"Нам будет сложнее без "Энфилда"! Думаю, любой бы ответил также. Мы очень многое теряем, когда фанатов нет на трибунах. Думаю, мы страдаем от их отсутствия больше, чем другие команды", — приводит слова Салаха Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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