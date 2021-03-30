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Самый дорогой игрок Лидса хочет покинуть клуб

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Самый дорогой игрок Лидса хочет покинуть клуб

Фото: Leeds live

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Испанский легионер английского клуба "Лидс Юнайтед" Родриго Морено Мачадо недоволен своим положением в команде и хочет перейти во время летнего трансферного окна, сообщает Fichajes.

Центральный нападающий перешел к "белым" их "Валенсии" за 36 млн долларов в августе 2020 года, но его первый сезон в Премьер-лиге оборвали травмы.

Сейчас 30-летний Родриго хочет вернуться на родину, потому что разочаровался своей ролью в команде под руководством наставника Марсело Бьелсы.

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Контракт испанца предусматривает сотрудничество с "Лидсом" к середине 2024 года. Трансферная стоимость Родриго Морено - 20 млн евро.

В этом сезоне он сыграл 22 матча за "Лидс", отличился 3 голами и одной передачей, которая завершилась взятием ворот.

"Лидс" занимает 11 место в АПЛ.

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В статье: Родриго Морено Лидс Юнайтед Лидс
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