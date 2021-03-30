Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый дорогой игрок Лидса хочет покинуть клуб
Домой хочет
Фото: Leeds live
Испанский легионер английского клуба "Лидс Юнайтед" Родриго Морено Мачадо недоволен своим положением в команде и хочет перейти во время летнего трансферного окна, сообщает Fichajes.
Центральный нападающий перешел к "белым" их "Валенсии" за 36 млн долларов в августе 2020 года, но его первый сезон в Премьер-лиге оборвали травмы.
Сейчас 30-летний Родриго хочет вернуться на родину, потому что разочаровался своей ролью в команде под руководством наставника Марсело Бьелсы.
Контракт испанца предусматривает сотрудничество с "Лидсом" к середине 2024 года. Трансферная стоимость Родриго Морено - 20 млн евро.
В этом сезоне он сыграл 22 матча за "Лидс", отличился 3 голами и одной передачей, которая завершилась взятием ворот.
"Лидс" занимает 11 место в АПЛ.
Популярное сейчас
- Гасперини объяснил, какую опасность в себе нес выход Коваленко на замену
- "Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- На героя загребского Динамо из Лиги Европы выстраивается очередь претендентов
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО