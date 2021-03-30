Жезус рассказал о соревнованиях с Серхио Агуэро, Гвардиола выделил его достижения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и нападающий команды Габриэл Жезус прокомментировали решение форварда Серхио Агуэро покинуть клуб в конце сезона.

Впереди еще два месяца совместной работы. Сегодня на тренировке я видел, какой он хороший и как отдается делу. Серхио незаменим. С точки зрения статистики замена ему, возможно, существует. Но когда у игрока 360 матчей и 250 с лишним голов, а также многочисленные титулы, то найти ему замену нелегко. Он - легенда, лучший форвард, который когда-либо выступал за этот клуб. Он незаменим в душах и сердцах наших фанатов, игроков, с которыми он выступал, тренеров, с которыми работал. Он - замечательный человек, и если он по-прежнему будет стремится идти только вперед, то может продолжить карьеру на 2, 3 или 5 лет.

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Думаю, в этом сезоне он еще забьет какой-нибудь интересный гол. К сожалению, он пропустил год. Мне не поверят, потому что мы играли успешно, но порой мне его не хватало. Он помог клубу выйти на новый уровень. Вот почему все, кто в команде, и фанаты - всегда будут ему благодарны.

Бразилец Габриэл Жезус также в разговоре со Sky Sports поделился своими мыслями о вкладе Серхио Агуэро.

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