Лондонский ураган: Манчестер Сити определился с новым форвардом в случае провала с Холандом

"Манчестер Сити" нацелился на приобретение нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. По информации The Times, "горожане" рассмотрят возможность трансфера лидера "шпор" в том случае, если им не удастся переманить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Хосеп Гвардиола желает усилить позицию страйкера, так как летом его команду уже точно покинет Серхио Агуэро. Как сообщают британские СМИ, помимо нападающего шейхи могут приобрести Джека Грилиша из "Астон Виллы", однако в приоритете именно трансфер форварда.

