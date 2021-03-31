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Лондонский ураган: Манчестер Сити определился с новым форвардом в случае провала с Холандом
Кто же этот парень?
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
"Манчестер Сити" нацелился на приобретение нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. По информации The Times, "горожане" рассмотрят возможность трансфера лидера "шпор" в том случае, если им не удастся переманить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".
Хосеп Гвардиола желает усилить позицию страйкера, так как летом его команду уже точно покинет Серхио Агуэро. Как сообщают британские СМИ, помимо нападающего шейхи могут приобрести Джека Грилиша из "Астон Виллы", однако в приоритете именно трансфер форварда.
Manchester City will consider a move for Harry Kane if they're unable to sign Erling Haaland this summer, according to The Times ???? pic.twitter.com/0ztjgiSUDa— Goal (@goal) March 31, 2021
Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает в 2024 году. В текущем сезоне Харри забил 27 голов в 40 матчах за коллектив Моуриньо во всех турнирах.
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