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Лондонский ураган: Манчестер Сити определился с новым форвардом в случае провала с Холандом

Англия
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Кто же этот парень?

Лондонский ураган: Манчестер Сити определился с новым форвардом в случае провала с Холандом

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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"Манчестер Сити" нацелился на приобретение нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. По информации The Times, "горожане" рассмотрят возможность трансфера лидера "шпор" в том случае, если им не удастся переманить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

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Хосеп Гвардиола желает усилить позицию страйкера, так как летом его команду уже точно покинет Серхио Агуэро. Как сообщают британские СМИ, помимо нападающего шейхи могут приобрести Джека Грилиша из "Астон Виллы", однако в приоритете именно трансфер форварда.

Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" истекает в 2024 году. В текущем сезоне Харри забил 27 голов в 40 матчах за коллектив Моуриньо во всех турнирах.

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В статье: Манчестер Сити Харри Кейн Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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