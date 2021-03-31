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"Я сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой". Сульшер – о просмотре игрока с ирокезом

Англия
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Консерватор по имени Оле

"Я сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой". Сульшер – о просмотре игрока с ирокезом

Фото: EPA / Автор – неизвестен

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о том, что однажды в "Мольде" отказался просматривать футболиста из-за его прически. Цитирует норвежского специалиста портал Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

"Однажды я поехал просматривать исполнителя, дело было еще в Норвегии. Парень вышел из подтрибунного помещения, у него на голове был ирокез. Я просто сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой. Просмотр получился очень коротким".

Сульшер работал в "Мольде" с 2011-го по 2018-й с перерывом в один год. В 2014-м он был трудоустроен в "Кардиффе".

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В статье: Мольде Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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