"Я сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой". Сульшер – о просмотре игрока с ирокезом

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о том, что однажды в "Мольде" отказался просматривать футболиста из-за его прически. Цитирует норвежского специалиста портал Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

"Однажды я поехал просматривать исполнителя, дело было еще в Норвегии. Парень вышел из подтрибунного помещения, у него на голове был ирокез. Я просто сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой. Просмотр получился очень коротким".

Сульшер работал в "Мольде" с 2011-го по 2018-й с перерывом в один год. В 2014-м он был трудоустроен в "Кардиффе".