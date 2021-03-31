Даниэль Аггер стал главным тренером в Дании

Бывший центральный защитник английского "Ливерпуля" датчанин Даниэль Аггер (завершил карьеру в 2016 году) возглавил у себя на родине команду "Кеге", которая выступает во втором по рангу дивизионе.

Аггеру будет помогать его бывший партнер по команде по национальной сборной Дании Ларс Якобсен.

Контракт с тренерским штабом будет подписан до лета 2024 года.

Перед командой поставлена задача выхода в главный дивизион.