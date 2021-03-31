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Даниэль Аггер стал главным тренером в Дании
Есть определенная задача
Бывший центральный защитник английского "Ливерпуля" датчанин Даниэль Аггер (завершил карьеру в 2016 году) возглавил у себя на родине команду "Кеге", которая выступает во втором по рангу дивизионе.
Аггеру будет помогать его бывший партнер по команде по национальной сборной Дании Ларс Якобсен.
Контракт с тренерским штабом будет подписан до лета 2024 года.
Перед командой поставлена задача выхода в главный дивизион.
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