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Компания баскетболиста Леброна Джеймса поможет Ливерпулю пережить последствия пандемии
Давайте разбираться
BBC
Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем", продала 10% акций клуба за 638 миллионов евро компании RedBird (один из акционеров частной инвестиционной фирмы – баскетболист Леброн Джеймс). Таким образом, клуб должен легче справиться с финансовыми последствиями пандемии, как сообщают английские СМИ.
"Ливерпуль" потерял приблизительно 140 миллионов за последний год. Сделка позволит мерсисайдцам иметь стабильность, продолжить реконструкцию "Энфилда" и приобрести новых футболистов в летнее трансферное окно.
Напомним, "Ливерпуль" занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ (46 очков после 29 туров).
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