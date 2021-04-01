Компания баскетболиста Леброна Джеймса поможет Ливерпулю пережить последствия пандемии

Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем", продала 10% акций клуба за 638 миллионов евро компании RedBird (один из акционеров частной инвестиционной фирмы – баскетболист Леброн Джеймс). Таким образом, клуб должен легче справиться с финансовыми последствиями пандемии, как сообщают английские СМИ.

"Ливерпуль" потерял приблизительно 140 миллионов за последний год. Сделка позволит мерсисайдцам иметь стабильность, продолжить реконструкцию "Энфилда" и приобрести новых футболистов в летнее трансферное окно.

Напомним, "Ливерпуль" занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ (46 очков после 29 туров).