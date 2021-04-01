Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал значимость Серхио Агуэро для английского футбола. Цитирует тренера Marca.

"Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя. Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку. Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить".