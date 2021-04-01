Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию
Пеп о Серхио
Фото: Sports Rush
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал значимость Серхио Агуэро для английского футбола. Цитирует тренера Marca.
"Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя. Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку. Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить".
Напомним, Агуэро перешел в "Манчестер Сити" 10 лет назад. В составе "горожан" он четыре раза выиграл АПЛ, пять раз Кубок лиги, трижды Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка Англии.
Популярное сейчас
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Третья ничья Украины, переход Тайсона и детали ЕВРО. Главные новости за 31 марта. Аудио
- Сборная Украины опозорилась, новые слухи про Тайсона и разборки в Первой лиге. Главные новости от 31 марта
- Лондонский ураган: Манчестер Сити определился с новым форвардом в случае провала с Холандом
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины