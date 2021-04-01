  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию

Англия
(1 голосов)

Пеп о Серхио

Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию

Фото: Sports Rush

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал значимость Серхио Агуэро для английского футбола. Цитирует тренера Marca.

"Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя. Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку. Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить".

Напомним, Агуэро перешел в "Манчестер Сити" 10 лет назад. В составе "горожан" он четыре раза выиграл АПЛ, пять раз Кубок лиги, трижды Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка Англии.

Читайте такжеГвардиола: 34 победы за 4 месяца – это нечто выдающееся

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Диего Марадона Серхио Агуэро Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.04.2021 в 14:45
А тем временем, сегодня, на частном самолёте, в аэропорт Барселоны "Эль Прат" прибыли Мино Райола и отец Эрлина Холана и по совместительству его агент - Инге Холан. Их забрал водитель президента Барселоны Жоана Ляпорты. Будут обсуждать вопрос перехода Эрлина Холана в Барселону. P.S. Фанаты Реала и, особенно, алгрОб, - ФАС !!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...