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Рио Фердинанд: Агуэро украл у МЮ титул, но ненависти к нему у меня нет
Экс-защитник рассказал о голе Серхио в ворота Куинз Парк Рейнджерс
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал решение нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинуть клуб по окончании сезона. Агуэро отличился в добавленное время в матче с "Куинз Парк Рейнджерс", если бы "Манчестер Сити" не выиграл тот матч, то чемпионом стал бы "Манчестер Юнайтед".
"Агуэро! Это имя, этот гол, этот момент всё ещё поражают меня, когда я меньше всего этого жду. Наши враги украли титул из наших рук. Мы были абсолютно разбиты, весь сезон уничтожен на последних секундах заключительной игры. Но несмотря на то, что я ненавидел этот результат, никакой ненависти к Серхио за тот момент у меня не было.
Соперничество можно отложить на секунду. Серхио Агуэро — один из лучших нападающих в истории АПЛ, без сомнений. Он украл у нас титул из-под носа, но я его уважаю. Удачи в будущем", — в частности, написал Фердинанд в своём "инстаграме".
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