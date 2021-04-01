Мэддисон восстановился от травмы и сможет помочь Лестеру в матче с Манчестер Сити

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что полузащитник "лис" Джеймс Мэддисон восстановился от травмы бедра.

"Джеймс уже тренируется с командой и сможет сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшие выходные. Очевидно, он еще не набрал стопроцентную форму, но уже выглядит неплохо", — приводит официальный сайт "Лестера" слова Роджерса.

В сезоне-2020/21 Мэддисон провел 32 матча за "Лестер", на счету 24-летнего англичанина 11 голов и 10 результативных передач.