Лестер – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 30-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Манчестер Сити".

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Встреча первой и третьей команд первенства в рамках АПЛ – это всегда очень интересно. "Горожане" рвутся к золотым медалям, "лисы" попытаются зацепиться за зону ЛЧ, а может, даже, и останутся на бронзовой позиции. Помешают ли травмы игроков Роджерсу? Продолжит ли свой путь команда Гвардиолы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 апреля – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Тарас Вархоляк