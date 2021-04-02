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Форвард Лестера и тренер Челси - лучшие в АПЛ в марте

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Зажжет с "Манчестер Сити" в субботу?

Форвард Лестера и тренер Челси - лучшие в АПЛ в марте

Фото: Sky Sports

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Нападающий "Лестер Сити" Келечи Ихеаначо получил приз лучшему футболисту чемпионата Англии в марте – об этом сообщает официальный Твиттер АПЛ. В прошлом месяце футболист сыграл в 3 матчах и забил 5 голов.

24-летний нигерийский исполнитель принял участие в поединках против "Бернли" (1:1), "Брайтона" (2:1) и "Шеффилд Юнайтед" (5:0).

В голосовании за звание лучшего футболиста марта Ихеаначо обошел Андреаса Кристенсена ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм Юнайтед"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Илана Мелье ("Лидс Юнайтед"), Люка Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Леандро Троссара ("Брайтон").

Награда лучшего специалиста марта досталась наставнику "Челси" Томасу Тухелю. В минувшем месяца его команда выиграла 2 встречи и сыграла один раз вничью.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Келечи Ихеаначо Лестер Сити
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