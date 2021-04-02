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Форвард Лестера и тренер Челси - лучшие в АПЛ в марте
Зажжет с "Манчестер Сити" в субботу?
Фото: Sky Sports
Нападающий "Лестер Сити" Келечи Ихеаначо получил приз лучшему футболисту чемпионата Англии в марте – об этом сообщает официальный Твиттер АПЛ. В прошлом месяце футболист сыграл в 3 матчах и забил 5 голов.
24-летний нигерийский исполнитель принял участие в поединках против "Бернли" (1:1), "Брайтона" (2:1) и "Шеффилд Юнайтед" (5:0).
3️⃣ matches, 5️⃣ goals— Premier League (@premierleague) April 2, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi ????#PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7
В голосовании за звание лучшего футболиста марта Ихеаначо обошел Андреаса Кристенсена ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм Юнайтед"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Илана Мелье ("Лидс Юнайтед"), Люка Шоу ("Манчестер Юнайтед") и Леандро Троссара ("Брайтон").
Награда лучшего специалиста марта досталась наставнику "Челси" Томасу Тухелю. В минувшем месяца его команда выиграла 2 встречи и сыграла один раз вничью.
Bossing it on the touchline ????— Premier League (@premierleague) April 2, 2021
March's @BarclaysFooty ???????????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????????: Thomas Tuchel ????#PLAwards pic.twitter.com/8tndi8Wfg9
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