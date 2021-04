Форвард Лестера и тренер Челси - лучшие в АПЛ в марте

Нападающий "Лестер Сити" Келечи Ихеаначо получил приз лучшему футболисту чемпионата Англии в марте – об этом сообщает официальный Твиттер АПЛ. В прошлом месяце футболист сыграл в 3 матчах и забил 5 голов.

24-летний нигерийский исполнитель принял участие в поединках против "Бернли" (1:1), "Брайтона" (2:1) и "Шеффилд Юнайтед" (5:0).

3️⃣ matches, 5️⃣ goals



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi ????#PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7