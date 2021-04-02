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Защитник Лидса: Методы поражают, когда привык к обычным тренировкам
Диего Льоренте рассказал о методах тренера
Защитник "Лидс Юнайтед" Диего Льоренте поделился впечатлениями от работы с главным тренером Марсело Бьельсой.
"Если честно, люди говорили со мной о Бьельсе. Но пока не начнёшь у него играть, не поймёшь, насколько он отличается от всех в плане тренировок. Поначалу я был шокирован, так как его методы тренировок отличаются от других. Есть отдельные упражнения, которые часто повторяются. Мы отрабатываем движение без мяча, поддержку свободных игроков и помощь одноклубникам. Есть очень много деталей.
Такие методы поражают, когда привык к обычным тренировкам. Но когда выполняешь эти упражнения и потом видишь, что в матче такие ситуации повторяются по 10-20 раз, то понимаешь зачем всё было сделано", — приводит слова Льоренте The Guardian.
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