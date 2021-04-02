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Фирмино восстановился от травмы и сможет помочь Ливерпулю в матче с Арсеналом
Нападающий сыграет в 30-м туре чемпионата Англии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Арсенала".
"Роберто вернулся и сможет сыграть. Остальные травмированные — Гомез, ван Дейк, Матип, Хендерсон, Ориги и Келлехер продолжают восстанавливаться", — приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Клоппа.
В сезоне-2020/21 Фирмино провел 37 матчей за "Ливерпуль", на его счету 6 голов и 7 результативных передач.
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