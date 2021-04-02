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Арсенал может в ближайшее трансферное окно подписать контракт с полузащитником РБ Лейпциг

Англия
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Лондонцы намерены усилить команду

Арсенал может в ближайшее трансферное окно подписать контракт с полузащитником РБ Лейпциг

Новина українською

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sky Germany, в услугах 23-летнего французского футболиста заинтересован лондонский "Арсенал". Переход может состояться в летнее трансферное окно. Отмечается, что "канониры" следили за Кристофером ещё до того, как он перебрался в немецкий клуб.

Нкунку является воспитанником "ПСЖ", за главную команду которого провёл более 50 матчей. В 2019 году игрока приобрёл "РБ Лейпциг". В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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