Арсенал может в ближайшее трансферное окно подписать контракт с полузащитником РБ Лейпциг

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sky Germany, в услугах 23-летнего французского футболиста заинтересован лондонский "Арсенал". Переход может состояться в летнее трансферное окно. Отмечается, что "канониры" следили за Кристофером ещё до того, как он перебрался в немецкий клуб.

Нкунку является воспитанником "ПСЖ", за главную команду которого провёл более 50 матчей. В 2019 году игрока приобрёл "РБ Лейпциг". В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.