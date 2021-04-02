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Сульшер: Хотя раньше я и работал с Холандом, но сейчас мне было бы неправильно говорить о нём
Оле рассказал о возможном трансфере немецкого игрока
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"Я сосредоточен только на следующих двух месяцах. Игроки могут переходить в разные команды. Я сконцентрирован на игроках, с которыми работаю сейчас. Хоть раньше я и работал с Эрлингом, но сейчас мне как тренеру "Манчестер Юнайтед" было бы неправильно говорить о нём. Он сам разберётся", — приводит слова Сульшера Mirror.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.
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