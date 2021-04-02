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Мойес: Я мечтаю попасть с Вест Хэмом в Лигу чемпионов

Англия
(1 голосов)

Но удастся ли

Мойес: Я мечтаю попасть с Вест Хэмом в Лигу чемпионов

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес оценил перспективы клуба в борьбе за место в Лиге чемпионов.

"Я был бы рад сказать: "Болельщики Вест Хэма", вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие". Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в "Эвертоне", и лишь раз за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В "Вест Хэме" я работаю 18 месяцев, и мы боремся за четвёрку.

Почему бы "Вест Хэму" не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса", — приводит слова Мойеса CNN.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги "молотобойцы" занимают пятое место.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (4)
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dmitroj88
02.04.2021 в 18:15
А вообще здорово получилось. Недавно претендовали на понижение в классе, теперь претендуют на ЛЧ. Обожаю футбол за такую магию.
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TIHOnew (Хмельницький)
02.04.2021 в 18:19
Після минулого сезону він зробив висновки, буратіно засунув в резерв. Це дало результат :)
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dmitroj88
02.04.2021 в 18:14
Ярмоленко поможет)))0000
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 17:58
В Англии попасть в ЛЧ, все равно что выиграть её.
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