Мойес: Я мечтаю попасть с Вест Хэмом в Лигу чемпионов

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес оценил перспективы клуба в борьбе за место в Лиге чемпионов.

"Я был бы рад сказать: "Болельщики Вест Хэма", вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие". Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в "Эвертоне", и лишь раз за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В "Вест Хэме" я работаю 18 месяцев, и мы боремся за четвёрку.

Почему бы "Вест Хэму" не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса", — приводит слова Мойеса CNN.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги "молотобойцы" занимают пятое место.