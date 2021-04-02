Трансфер Эрлинга. Альф-Инге Холанд и Мино Райола отправляются в Великобританию

Мино Райола, агент звездного форварда "Боруссии" Дортмунд норвежца Эрлинга Холанда, продолжает переговоры с клубами, которые заинтересованы в подписании футболиста.

Завтра, в субботу, 3 апреля, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд, отправятся в Лондон. Там запланированы встречи с представителями 4 английских клубов.

Это "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщает Mundo Deportivo.

Ранее Райола и отец Холанда посетили Барселону и Мадрид, пообщались там с руководством местных клубов-грандов.

В этом сезоне 20-летний Холанд сыграл за "Боруссию" Д 31 поединок, забил 33 гола, 8 раз выступал ассистентом партнеров.

Напомним, что отец Эрлинга Холанда, Альф-Инге, выступал в Англии за "Манчестер Сити" и "Лидс".