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Трансфер Эрлинга. Альф-Инге Холанд и Мино Райола отправляются в Великобританию

Англия
(1 голосов)

Найдутся ли там деньги больше, чем в Испании?

Трансфер Эрлинга. Альф-Инге Холанд и Мино Райола отправляются в Великобританию

jbl.no

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Мино Райола, агент звездного форварда "Боруссии" Дортмунд норвежца Эрлинга Холанда, продолжает переговоры с клубами, которые заинтересованы в подписании футболиста.

Завтра, в субботу, 3 апреля, Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд, отправятся в Лондон. Там запланированы встречи с представителями 4 английских клубов.

Это "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее Райола и отец Холанда посетили Барселону и Мадрид, пообщались там с руководством местных клубов-грандов.

В этом сезоне 20-летний Холанд сыграл за "Боруссию" Д 31 поединок, забил 33 гола, 8 раз выступал ассистентом партнеров.

Напомним, что отец Эрлинга Холанда, Альф-Инге, выступал в Англии за "Манчестер Сити" и "Лидс".

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В статье: Чемпионат Испании Челси (Лондон) Альф-Инге Хааланд Ливерпуль Манчестер Сити Мино Райола Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Bonus (Львів)
02.04.2021 в 19:34
Дах знесло цьому баризі Райолі, розбігався по усіх багатих клубах, ще на ОЛХ залишилося виставити Голанда.
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