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Манчестер Юнайтед начал собирать информацию о фактах расизма в Интернете
Новая кампания
Фото: скріншот з офіційного сайту MU
Английский "Манчестер Юнайтед" запустил кампанию против расизма и дискриминации во всех формах. В рамках "See Red" (буквально "видеть красный", в переносном смысле - свирепствовать, "как быки на корриде" - ред.) клуб призывает своих болельщиков сообщать о случаях расизма и других формах дискриминации, а также защищать тех, кого обижают.
Клуб в своем заявлении отметил, что некоторые памятные моменты в истории "не произошли бы без разнообразия и неизмеримого вклада темнокожих и азиатских игроков".
На своем сайте манкунианцы создали специальную
Ранее антидискриминационную кампанию в АПЛ начал лондонский "Арсенал".
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