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Манчестер Юнайтед начал собирать информацию о фактах расизма в Интернете

Англия
(1 голосов)

Новая кампания

Манчестер Юнайтед начал собирать информацию о фактах расизма в Интернете

Фото: скріншот з офіційного сайту MU

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" запустил кампанию против расизма и дискриминации во всех формах. В рамках "See Red" (буквально "видеть красный", в переносном смысле - свирепствовать, "как быки на корриде" - ред.) клуб призывает своих болельщиков сообщать о случаях расизма и других формах дискриминации, а также защищать тех, кого обижают.

Клуб в своем заявлении отметил, что некоторые памятные моменты в истории "не произошли бы без разнообразия и неизмеримого вклада темнокожих и азиатских игроков".

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На своем сайте манкунианцы создали специальную форму, через которую можно сообщить о случаях расизма в Интернете.

Ранее антидискриминационную кампанию в АПЛ начал лондонский "Арсенал".

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В статье: расизм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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vlad920 (I-F)
02.04.2021 в 21:07
Взагалі-то бики зовсім не розрізняють кольорів
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добрый) (город)
02.04.2021 в 20:56
давайте поможем мю? вот , ловите - рахит стерлинг - негр! чем не инфа?
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