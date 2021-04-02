Манчестер Юнайтед начал собирать информацию о фактах расизма в Интернете

Английский "Манчестер Юнайтед" запустил кампанию против расизма и дискриминации во всех формах. В рамках "See Red" (буквально "видеть красный", в переносном смысле - свирепствовать, "как быки на корриде" - ред.) клуб призывает своих болельщиков сообщать о случаях расизма и других формах дискриминации, а также защищать тех, кого обижают.

Клуб в своем заявлении отметил, что некоторые памятные моменты в истории "не произошли бы без разнообразия и неизмеримого вклада темнокожих и азиатских игроков".

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На своем сайте манкунианцы создали специальную форму , через которую можно сообщить о случаях расизма в Интернете.

Ранее антидискриминационную кампанию в АПЛ начал лондонский "Арсенал".