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В Ливерпуле увидели, что Салах хочет уйти из клуба
Хотя и на поле отдается игре, и мерсисайдцы его не хотят терять
twimg.com
Египтянин Мохамед Салах все дальше от своей команды - "Ливерпуля". Подогревает ситуацию и его агент.
А в руководстве клуба ходят слухи, что вингеру правого фланга нужен новый вызов в другой команде. Посредники, которые ранее сотрудничали с "Ливерпулем", выразили уверенность в том, что возможен переход Салаха в другой клуб, информирует ESPN.
В "Ливерпуле" спокойны относительно этой ситуации, потому что действующий контракт Салаха с клубом будет действовать еще 2 года. У клуба нет вопросов по качеству игры форварда - он делит первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ с Харри Кейном из "Тоттенхэма" (по 17 голов).
Ситуация вокруг Салаха очень зависит от того, как "Ливерпуль" закончит сезон. Если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов, то он будет испытывать большие финансовые потери, еще и с учетом последствий пандемии коронавируса.
Пока Салах не давал понять клубу, что хочет уйти. При этом "Ливерпуль" не начинал переговоров по новому контракту с 28-летним форвардом.
"Ливерпуль" может отложить решение по поводу Салаха на следующий сезон, но в таком случае до окончания контракта футболиста с клубом останется год. А это существенно снизит его стоимость при продаже.
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