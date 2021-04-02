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В Ливерпуле увидели, что Салах хочет уйти из клуба

Англия
(1 голосов)

Хотя и на поле отдается игре, и мерсисайдцы его не хотят терять

В Ливерпуле увидели, что Салах хочет уйти из клуба

twimg.com

Новина українською

Египтянин Мохамед Салах все дальше от своей команды - "Ливерпуля". Подогревает ситуацию и его агент.

А в руководстве клуба ходят слухи, что вингеру правого фланга нужен новый вызов в другой команде. Посредники, которые ранее сотрудничали с "Ливерпулем", выразили уверенность в том, что возможен переход Салаха в другой клуб, информирует ESPN.

В "Ливерпуле" спокойны относительно этой ситуации, потому что действующий контракт Салаха с клубом будет действовать еще 2 года. У клуба нет вопросов по качеству игры форварда - он делит первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ с Харри Кейном из "Тоттенхэма" (по 17 голов).

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Ситуация вокруг Салаха очень зависит от того, как "Ливерпуль" закончит сезон. Если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов, то он будет испытывать большие финансовые потери, еще и с учетом последствий пандемии коронавируса.

Пока Салах не давал понять клубу, что хочет уйти. При этом "Ливерпуль" не начинал переговоров по новому контракту с 28-летним форвардом.

"Ливерпуль" может отложить решение по поводу Салаха на следующий сезон, но в таком случае до окончания контракта футболиста с клубом останется год. А это существенно снизит его стоимость при продаже.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
02.04.2021 в 22:25
Плаксивая девочка. Видимо тогда, на поле Олимпийского , Рамос показал его истинную натуру.
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