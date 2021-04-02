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Ради футболки Месси игрок МЮ вынужден был доказывать, что не бил Лео
И забрать в свою спальню
Центральный полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" шотландец Скотт МакТоминей рассказал, как просил футболку у форварда "Барселоны" аргентинца Лионеля Месси после матча плей-офф Лиги чемпионов в 2019 году.
24-летний Мактоминей вспомнил этот случай, когда его спросили, кто является лучшим футболистом мира сегодня.
Месси. Сто процентов. Да, Месси. У меня есть его футболка, кстати. Когда мы играли с Барсой, Смоллинг ударил его локтем, и у Лео пошла кровь из носа. Он подумал, что это я виноват.
Я сказал Ромеро: "Не мог бы ты взять у Месси футболку для меня?". Серхио вернулся и сказал: "Он думает, что именно ты его ударил локтем".
Я сказал: "Нет, нет, скажи ему, что это был не я! Сделай все, чтобы эта футболка досталась мне, потому что она отправится прямо ко мне в спальню!". Так что теперь Месси знает, что я не виноват. Прости, Крис, но это именно ты немного "похлопал" его, - сказал МакТоминей, которого цитирует официальный сайт манкунианцев.
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