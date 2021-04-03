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Гвардиола шокирован трансферным рынком: Купить форварда для Ман Сити? Это невозможно!
Понимает реалии
bavarian
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что клуб приобретет контракт нападающего на место Серхио Агуэро, который несколько дней назад объявил об уходе из клуба летом.
Я не знаю, что будет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие расходы.
Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы - не исключение. На сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего в следующем сезоне сезона.
К "Ман Сити" на место Агуэро сватали Эрлинга Холанда, Ромелу Лукаку и Харри Кейна.
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