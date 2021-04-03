Эдуардо: Обамеянгу нужно больше звезд рядом с ним в Арсенале

Бывший игрок лондонского "Арсенала" и "Шахтера" Эдуардо поделился мыслями на счет нынешнего состояния дел Обамеянга в составе "канониров":

"Обамеянг - игрок мирового класса. Он забивает важные голы, но такой большой клуб, как "Арсенал", не может зависеть от одного или двух игроков. Обамеянгу нужны еще два-три хорошие исполнители вокруг него.

Когда Ван Перси сыграл плохо, Адебайор решал игру. Когда Адебайор сыграл плохо, Эдуардо решал игру. Когда Эдуардо сыграл плохо, Фабрегас решал игру.

Футбол меняется каждый год, каждый клуб вкладывает много денег и покупает качественных игроков. Я думаю, что "Арсенал" имеет такой же менталитет, как когда я был там; они покупают одну звезду, а приобретение других - это инвестиции. Позже их хотят продать дороже.

Они приобрели меня в "Динамо" из Загреба - большого клуба в Хорватии, и трансфер обошелся "канонирам" не очень дорого. Я думаю, что "Арсеналу" нужно инвестировать в трех, четырех или пять качественных игроков, чтобы вновь постоянно побеждать", - сказал бразилец.