Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдуардо: Обамеянгу нужно больше звезд рядом с ним в Арсенале
Советы от экс-канонира
Бывший игрок лондонского "Арсенала" и "Шахтера" Эдуардо поделился мыслями на счет нынешнего состояния дел Обамеянга в составе "канониров":
"Обамеянг - игрок мирового класса. Он забивает важные голы, но такой большой клуб, как "Арсенал", не может зависеть от одного или двух игроков. Обамеянгу нужны еще два-три хорошие исполнители вокруг него.
Когда Ван Перси сыграл плохо, Адебайор решал игру. Когда Адебайор сыграл плохо, Эдуардо решал игру. Когда Эдуардо сыграл плохо, Фабрегас решал игру.
Футбол меняется каждый год, каждый клуб вкладывает много денег и покупает качественных игроков. Я думаю, что "Арсенал" имеет такой же менталитет, как когда я был там; они покупают одну звезду, а приобретение других - это инвестиции. Позже их хотят продать дороже.
Они приобрели меня в "Динамо" из Загреба - большого клуба в Хорватии, и трансфер обошелся "канонирам" не очень дорого. Я думаю, что "Арсеналу" нужно инвестировать в трех, четырех или пять качественных игроков, чтобы вновь постоянно побеждать", - сказал бразилец.
Отметим, что в 2007 году "Арсенал" заплатил загребскому "Динамо" 13,5 млн евро за Эдуардо. В составе "канониров" бразилец провел три сезона, отличившись 21 голом и 17-ю ассистами в 68 матчах.
В июле 2010-го "Шахтер" оформил трансфер нападающего за 7,2 млн евро. За пять с половиной сезонов в составе украинского клуба Эдуардо записал на свой счет 58 голов и 17 ассистов в 175 играх. Бразилец завершил карьеру в январе 2019-го года.
Популярное сейчас
- Тренер Легии рассказал, почему Русин не играет за польскую команду
- Фестиваль продолжается. Днепр-1 - Львов 5:1. Видео голов и обзор матча
- Президент Миная попал под санкции Зеленского за контрабанду
- "Я сказал скауту, что не заинтересован, и мы едем домой". Сульшер – о просмотре игрока с ирокезом
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО