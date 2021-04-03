Моуриньо хочет, чтобы Льорис и Харт остались в Тоттенхэме

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не планирует расставаться со своими голкиперами Уго Льорисом и Джо Хартом после истечения срока контрактов. Об этом сообщает Sky Sports.

"Я не хочу никого обижать, и я надеюсь, что люди просто воспримут мою мысль: у нас лучший вратарь Англии и лучший английский вратарь. Я настолько доволен ими, что не думаю о том, что может или не может произойти летом. В Уго есть контракт. У Джо есть контракт. Уго - это Уго. Он очень хороший вратарь. Он наш номер один. Мне трудно сказать, что Джо работает не так настойчиво и не заслуживает того, чтобы до сих пор не сыграть ни одной минуты в Премьер-лиге. Но пока он занимает нужное место", - сказал Жозе.

В обоих голкиперов контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце следующего сезона. Из-за этого в СМИ была информация на счет трансфера Льориса в "ПСЖ" уже этим летом. Заменить его должен был кто-то из тройки: Ник Поуп ("Бернли"), Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед") и Сэм Джонстон ("Вест Бромвич") - все вратари сборной Англии. Однако Моуриньо развеял все сомнения.

Джо Харт присоединился к "шпорам" в начале этого сезона и провел 10 матчей, пропустив восемь голов и пять раз сыграв “на ноль”. Пока в его активе нет выступов за "Тоттенхэм" в АПЛ. Все 29 поединков в чемпионате Англии сыграл Льорис, который проводит в команде уже девятый сезон. В 2012 году Уго перешел из "Лиона" за 12,6 млн евро.